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Дети перемен 2 сезон: когда выйдет новая 7 серия — где смотреть
Фильмы и сериалы

5 марта, 18:35

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink

В онлайн-кинотеатре Wink вышло шесть эпизодов сериала «Дети перемен». Криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье Флоры, переживающей серьезную трансформацию под влиянием времени.

«Тут и драма, и триллер, и детектив. Продолжение получилось более таинственным, многослойным, даже мистическим», — рассказали создатели проекта.

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Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Дети перемен»

В новом сезоне «Детей перемен» снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Анна Снаткина, Борис Каморзин, Валентин Анциферов и Игорь Черневич.

Трейлер 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Дети перемен» пройдет 12 марта.

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