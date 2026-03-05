Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

В онлайн-кинотеатре Wink вышло шесть эпизодов сериала «Дети перемен». Криминальная драма Сергея Тарамаева и Любови Львовой рассказывает о семье Флоры, переживающей серьезную трансформацию под влиянием времени.

«Тут и драма, и триллер, и детектив. Продолжение получилось более таинственным, многослойным, даже мистическим», — рассказали создатели проекта.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Дети перемен»

В новом сезоне «Детей перемен» снялись Виктория Исакова, Слава Копейкин, Макар Хлебников, Хетаг Хинчагов, Кузьма Котрелев, Сергей Гилев, Артем Кошман, Руслан Братов, Анна Снаткина, Борис Каморзин, Валентин Анциферов и Игорь Черневич.

Трейлер 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Когда выйдет 7-й эпизод 2-го сезона сериала «Дети перемен»

Премьера седьмого эпизода второго сезона сериала «Дети перемен» пройдет 12 марта.