Хоррор «Оно слушает» выйдет 30 августа
30 августа пройдет премьера фильма «Оно слушает». Режиссером и сценаристом проекта выступил Крис Вайц («Лучшая жизнь», «Сумерки. Сага. Новолуние»).
По сюжету семью Кертиса выбрали для тестирования цифрового помощника AIA. После установки устройство изучило их поведение и даже стало способно предугадывать потребности каждого из домашних.
В картине снялись Давид Дастмалчян, Рики Линдхоум, Кэтрин Уотерстон, Кит Кэрредин, Джон Чо, Гавана Роуз Лю, Лукита Максвелл, Грег Хилл, Эшли Романс и Бен Юсеф.
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