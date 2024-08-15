Marvel показал трейлер сериала «Это все Агата»
Marvel Entertainment опубликовал трейлер сериала «Это все Агата». Спин-офф «Ванды/Вижна» рассказывает о заколдованной ведьме, которая, получив свободу, стремится вернуть свои силы.
В проекте снялись Кэтрин Хан, Пол Адельштейн, Джо Лок, Оквуи Окпоквасили, Пэтти ЛюПон, Обри Плаза, Эмма Колфилд, Дебра Джо Рапп и Мария Диззия.
Премьера сериала «Это все Агата» пройдет 18 сентября на Disney+.
Последние новости
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже