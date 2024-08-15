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Старик 2 сезон: трейлер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 05:30

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2 сезон сериала «Старик» с Джеффом Бриджесом выйдет 12 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Старик»
Фото Кадр из сериала «Старик»
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FX Networks опубликовал трейлер второго сезона детективного сериала «Старик». По сюжету отошедший от дел оперативник ЦРУ Дэн Чейс вынужден вспомнить о своей боевой подготовке. В продолжении проекта ему предстоит отыскать похищенного агента, переживающего кризис идентичности.

В сериале снялись Джефф Бриджес, Джон Литгоу, Эми Бреннеман, Алия Шокат и Гбенга Акиннагбе.

Премьера второго сезона «Старика» пройдет 12 сентября на FX.

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