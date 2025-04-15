Стартовал 2-й сезон сериала «Одни из нас»: расписание релиза эпизодов
На HBO состоялась премьера второго сезона сериала «Одни из нас». Постапокалиптический проект, основанный на популярной игре The Last of Us, рассказывает о контрабандисте Джоэле и девочке Элли, которые пытаются выжить в опасных условиях, где людей поражает опасный вирус, превращающий их в монстров.
Первую серию второго сезона «Одних из нас» посмотрели более 5,3 млн зрителей, что на 13% больше, чем у премьеры первого сезона.
Трейлер 2-го сезона сериала «Одни из нас»
Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Одни из нас»
|1 серия
|13 апреля
|2 серия
|20 апреля
|3 серия
|27 апреля
|4 серия
|4 мая
|5 серия
|11 мая
|6 серия
|18 мая
|7 серия
|25 мая
Где смотреть 2-й сезон сериала «Одни из нас»
Первый эпизод сериала «Одни из нас» доступен для просмотра на платформе Max. Кроме того, премьерную серию проекта можно найти на Rutube и других сторонних сайтах. Остальные эпизоды проекта также будут выходить на этих площадках.
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