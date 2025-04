Стартовал 2-й сезон сериала «Одни из нас»: расписание релиза эпизодов

На HBO состоялась премьера второго сезона сериала «Одни из нас». Постапокалиптический проект, основанный на популярной игре The Last of Us, рассказывает о контрабандисте Джоэле и девочке Элли, которые пытаются выжить в опасных условиях, где людей поражает опасный вирус, превращающий их в монстров.

Первую серию второго сезона «Одних из нас» посмотрели более 5,3 млн зрителей, что на 13% больше, чем у премьеры первого сезона.

Трейлер 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Одни из нас»

1 серия 13 апреля 2 серия 20 апреля 3 серия 27 апреля 4 серия 4 мая 5 серия 11 мая 6 серия 18 мая 7 серия 25 мая

Где смотреть 2-й сезон сериала «Одни из нас»

Первый эпизод сериала «Одни из нас» доступен для просмотра на платформе Max. Кроме того, премьерную серию проекта можно найти на Rutube и других сторонних сайтах. Остальные эпизоды проекта также будут выходить на этих площадках.