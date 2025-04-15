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Одни из нас 2 сезон: дата выхода серий, расписание — где смотреть
Фильмы и сериалы

15 апреля, 14:20

1 мин.

Стартовал 2-й сезон сериала «Одни из нас»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар / Max
Фото Кадр из сериала «Одни из нас», реж. Крэйг Мазин, Нил Дракманн, Питер Хоар / Max
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На HBO состоялась премьера второго сезона сериала «Одни из нас». Постапокалиптический проект, основанный на популярной игре The Last of Us, рассказывает о контрабандисте Джоэле и девочке Элли, которые пытаются выжить в опасных условиях, где людей поражает опасный вирус, превращающий их в монстров.

Первую серию второго сезона «Одних из нас» посмотрели более 5,3 млн зрителей, что на 13% больше, чем у премьеры первого сезона.

Одни из&nbsp;нас, первый сезон: что было в&nbsp;каждой серии&nbsp;&mdash; события.Что показали в первом сезоне сериала «Одни из нас» и чем он закончился

Трейлер 2-го сезона сериала «Одни из нас»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Одни из нас»

1 серия 13 апреля
2 серия 20 апреля
3 серия 27 апреля
4 серия 4 мая
5 серия 11 мая
6 серия 18 мая
7 серия 25 мая

Где смотреть 2-й сезон сериала «Одни из нас»

Первый эпизод сериала «Одни из нас» доступен для просмотра на платформе Max. Кроме того, премьерную серию проекта можно найти на Rutube и других сторонних сайтах. Остальные эпизоды проекта также будут выходить на этих площадках.

Одни из&nbsp;нас, HBO, 2 сезон.2-й сезон «Одних из нас»: все, что известно о продолжении хита HBO

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