Режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников может снять «Елки 12»

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Главным режиссером следующей части «Елок» может стать Жора Крыжовников, известный по работе над такими проектами, как «Слово пацана», «Лед 2» и «Горько!». Кроме того, ранее Крыжовников снял «Елки новые».

«Главным режиссером «Елки 12» будет Жора Крыжовников», — сообщил ТАСС источник в одной из российских продюсерских компаний.

Режиссерами последних, на данный момент, вышедших «Елок» выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов, Егор Чичканов и Юрий Коробейников.

Главные роли в «Елках 11» сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит и Кристина Бабушкина.

Когда выйдет фильм «Елки 12»

Премьера фильма «Елки 12» запланирована на декабрь 2025 года.