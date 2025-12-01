Братья Даффер рассказали о второй половине финала сериала «Очень странные дела»

После десяти лет трансляции «Очень странные дела» близки к развязке и выходят на финишную прямую. Создатели сериала рассказали, чего стоит ожидать от второй половины финального сезона.

«Мы хотели завершить все на высокой ноте. Здесь многое перекликается с тем, что произошло в первом сезоне, а некоторые вещи намеренно повторяются, — рассказал Мэтт Даффер. — В каком-то смысле этот сезон всегда был продолжением первого».

Росс Даффер намекнул, что есть несколько сюжетных линий, которые набрали обороты, но еще не завершены, в том числе между Измерением X и Изнанкой. Постановщик пояснил, что «довольно рано» во второй половине мы начнем понимать все об Изнанке.

«Это действительно главная тема второй половины, в которой мы по-настоящему погружаемся в Изнанку и объясняем, что это такое, — сказал он. — Опять же, это то, что планировалось уже 10 лет, и сейчас, очевидно, самое время поведать об этом».

Пятый сезон поделен на три блока. 26 ноября были показаны первые четыре эпизода шоу. Выход следующих трех серий запланирован на 25 декабря, а заключительный двухчасовой финальный эпизод покажут 31 декабря.