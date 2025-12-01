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Очень странные дела 5 сезон: братья Даффер рассказали сюжет
Фильмы и сериалы

1 декабря 2025, 19:35

1 мин.

Братья Даффер рассказали о второй половине финала сериала «Очень странные дела»

Евгений Плитин
Автор
Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix
Фото Фото Кадр из сериала «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Netflix

После десяти лет трансляции «Очень странные дела» близки к развязке и выходят на финишную прямую. Создатели сериала рассказали, чего стоит ожидать от второй половины финального сезона.

«Мы хотели завершить все на высокой ноте. Здесь многое перекликается с тем, что произошло в первом сезоне, а некоторые вещи намеренно повторяются, — рассказал Мэтт Даффер. — В каком-то смысле этот сезон всегда был продолжением первого».

Росс Даффер намекнул, что есть несколько сюжетных линий, которые набрали обороты, но еще не завершены, в том числе между Измерением X и Изнанкой. Постановщик пояснил, что «довольно рано» во второй половине мы начнем понимать все об Изнанке.

«Это действительно главная тема второй половины, в которой мы по-настоящему погружаемся в Изнанку и объясняем, что это такое, — сказал он. — Опять же, это то, что планировалось уже 10 лет, и сейчас, очевидно, самое время поведать об этом».

Пятый сезон поделен на три блока. 26 ноября были показаны первые четыре эпизода шоу. Выход следующих трех серий запланирован на 25 декабря, а заключительный двухчасовой финальный эпизод покажут 31 декабря.

Очень странные дела 5 сезон: обзор, рецензия и&nbsp;критика&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть.Возвращение в Изнанку: как стартовал 5-й сезон сериала «Очень странные дела»

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