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Медведь сериал 4 сезон: когда выйдет, дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

14 мая 2025, 17:45

1 мин.

Стало известно, когда выйдет 4-й сезон «Медведя»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медведь», реж. Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф, Hulu
Фото Кадр из сериала «Медведь», реж. Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф, Hulu

Издание Variety сообщило, что все десять эпизодов будущего, четвертого сезона сериала «Медведь» выйдут на Hulu и Disney+ 25 июня.

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В центре сюжета «Медведя» — шеф-повар Карми (Джереми Аллен Уайт), который делает все возможное, чтобы вывести ресторан, доставшийся ему по наследству, на новый уровень.

К своим ролям в четвертом сезоне также вернутся Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Лиза Колон-Зайас, Лайонел Бойс и Эбби Эллиотт.

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