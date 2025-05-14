Стало известно, когда выйдет 4-й сезон «Медведя»
Издание Variety сообщило, что все десять эпизодов будущего, четвертого сезона сериала «Медведь» выйдут на Hulu и Disney+ 25 июня.
В центре сюжета «Медведя» — шеф-повар Карми (Джереми Аллен Уайт), который делает все возможное, чтобы вывести ресторан, доставшийся ему по наследству, на новый уровень.
К своим ролям в четвертом сезоне также вернутся Айо Эдебири, Эбон Мосс-Бакрак, Лиза Колон-Зайас, Лайонел Бойс и Эбби Эллиотт.
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9 июн 19:30