Что посмотреть с актерами из сериала «Медведь»

27 июня состоялась премьера третьего сезона сериала «Медведь». Кулинарное драмеди уже собрало все главные теленаграды, в частности — «Эмми» и «Золотой глобус», а также снискало любовь критиков и зрителей по всему миру. Если вы уже успели посмотреть все серии нового сезона и успели соскучиться по любимым актерам, то читайте нашу подборку проектов, в которых еще засветились герои «Медведя».

Джереми Аллен Уайт (Карми Берзатто): «Ногти»

Год: 2023.

Страна: США, Великобритания.

Режиссер: Христос Нику.

В главных ролях: Джесси Бакли, Риз Ахмед, Джереми Аллен Уайт, Люк Уилсон, Энни Мерфи.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,2.

Рейтинг IMDb: 5,8.

Фото Кадр из фильма «Ногти»

Джереми Аллен Уайт прославился благодаря сериалу «Бесстыжие», который выходил с 2011 по 2021 годы. Совсем недавно актер сыграл одну из главных ролей в спортивной драме «Стальная хватка» о братьях-рестлерах фон Эрих. Среди свежих киноработ Джереми стоит отметить научно-фантастическую мелодраму «Ногти».

Действие картины разворачивается в альтернативной реальности, в которой влюбленные могут проверить свою совместимость с помощью особого теста: для этого каждый из партнеров должен поместить в специальный аппарат свой ноготь. Главная героиня ленты Анна и ее бойфренд Райан (его и сыграл Джереми Аллен Уайт) когда-то получили 100%-й результат, но теперь девушка начинает сомневаться в их отношениях. Тем более что у нее появляются чувства к новому коллеге Амиру.

Эбон Мосс-Бакрак (Ричи Джеримович): «Без обид»

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Джин Ступницки.

В главных ролях: Дженнифер Лоуренс, Эндрю Барт Фельдман, Лаура Бенанти, Мэттью Бродерик, Натали Моралес.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4.

Рейтинг IMDb: 6,4.

Фото Кадр из фильма «Без обид»

Прорывом для Эбона Мосс-Бакрака тоже стало участие в сериале: речь идет о ситкоме «Девочки», продержавшемся в эфире шесть сезонов. Среди более свежих проектов актера — многосерийная драма «Андор» по вселенной «Звездных войн», а впереди — роль Существа в новой «Фантастической четверке».

В прошлом году Мосс-Бакрак засветился в комедии «Без обид», которая принесла Дженнифер Лоуренс очередную номинацию на «Золотой глобус». По сюжету 32-летняя героиня Мэдди ради денег соглашается провести время с 19-летним парнем Перси, родители которого хотят немного расшевелить своего замкнутого сына перед поступлением в колледж. Звезде «Медведя» досталась небольшая роль бывшего бойфренда Мэдди.

Айо Эдебири (Сидни Адаму): «Нежный восток»

Год: 2023.

Страна: США.

Режиссер: Шон Прайс Уильямс.

В главных ролях: Талия Райдер, Эрл Кейв, Саймон Рекс, Айо Эдебири, Джейкоб Элорди.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,9.

Рейтинг IMDb: 6,5.

Фото Кадр из фильма «Нежный восток»

Айо Эдебири начинала свою карьеру в стендап-комедии, а впоследствии принимала участие в написании сценариев к таким популярным сериалам, как «Дикинсон» и «Чем мы заняты в тени». В прошлом году актриса озвучила одного из персонажей анимационного хита «Человек-паук: паутина вселенных», а этим летом ее голос можно было услышать в сиквеле «Головоломки».

Что касается полнометражных фильмов, то самый свежий релиз с участием Айо — это драмеди «Нежный восток» о школьнице, которая приезжает из Южной Каролины в Вашингтон. Во время экскурсии девушка сбегает и отправляется в самостоятельное путешествие по Восточному побережью. Главную героиню сыграла Талия Райдер, а во второстепенных ролях снялась не только звезда «Медведя», но еще и Джейкоб Элорди из «Эйфории».

Молли Гордон (Клэр): «Галерея разбитых сердец»

Год: 2020.

Страна: США, Канада.

Режиссер: Натали Крински.

В главных ролях: Джеральдин Висванатан, Дэйкер Монтгомери, Уткарш Амбудкар, Молли Гордон, Филиппа Су.

Рейтинг «Кинопоиска»: 6,3.

Рейтинг IMDb: 6,3.

Фото Кадр из фильма «Галерея разбитых сердец»

Дебютной киноработой Молли Гордон стала эпизодическая роль в драме «Я — Сэм» с Шоном Пенном, а прорывом оказался криминальный сериал «По волчьим законам». В фильмографии актрисы также можно найти такие фильмы, как «Любите Куперов», «Образование» и «Хорошие мальчики». Ну а в 2020-м Молли снялась в ромкоме «Галерея разбитых сердец».

В центре сюжета — девушка по имени Люси. Однажды она знакомится с молодым человеком (его сыграл Дэйкер Монтгомери из «Очень странных дел»), который помогает ей организовать Галерею разбитых сердец. По их задумке, любой может оставить в ней предметы, напоминающие о неудавшихся отношениях. Молли Гордон сыграла одну из подруг (и по совместительству соседок) Люси.

Джон Бернтал (Майкл Берзатто): «Ford против Ferrari»

Год: 2019.

Страна: США.

Режиссер: Джеймс Мэнголд.

В главных ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт Дэймон, Катрина Балф, Трэйси Леттс, Джон Бернтал.

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2.

Рейтинг IMDb: 8,1.

Фото Кадр из фильма «Ford против Ferrari»

Американец Джон Бернтал обучался актерскому мастерству в России: в 1999 году он поступил в Школу-студию МХАТ. По возвращении в США он начал играть в театре и сниматься в эпизодических ролях на телевидении. В 2010-м Бернтал получил постоянную роль в «Ходячих мертвецах», затем засветился в «Волке с Уолл-стрит» и «Ярости» и наконец перевоплотился во Фрэнка Касла в сериалах «Сорвиголова» и «Каратель», основанных на комиксах Marvel.

В 2019 году актер снялся в спортивном байопике «Ford против Ferrari», который был отмечен двумя «Оскарами» («Лучший монтаж», «Лучший монтаж звука») и премией BAFTA («Лучший монтаж»). Бернталу досталась роль Ли Якокки — одного из менеджеров компании Ford, который отправляется в Италию на переговоры с Энцо Феррари. Сделка проваливается, и единственным шансом американцев на победу в гонке становится своенравный гонщик Кен Майлз.