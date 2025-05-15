Marvel Entertainment показал трейлер сериала «Железное Сердце»
Marvel Entertainment опубликовал трейлер мини-сериала «Железное Сердце». Проект расскажет о гениальной изобретательнице Рири Уильямс, которой удалось создать самую совершенную броню со времен Железного Человека.
Кто снялся в сериале «Железное Сердце»
В «Железном Сердце» снялись Доминик Торн, Энтони Рамос, Олден Эренрайк, Мэнни Монтана, Зои Теракс, Харпер Энтони, Таня Кристиансен и Шила Воссо.
Трейлер сериала «Железное Сердце»
Когда выйдет «Железное Сердце»
Премьера сериала «Железное Сердце» пройдет 24 июня.
Расписание выхода эпизодов сериала «Железное Сердце»
|1 серия
|24 июня
|2 серия
|24 июня
|3 серия
|24 июня
|4 серия
|1 июля
|5 серия
|8 июля
|6 серия
|15 июля
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