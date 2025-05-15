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Железное Сердце сериал 2025: трейлер и дата выхода — расписание серий
Фильмы и сериалы

15 мая 2025, 12:25

1 мин.

Marvel Entertainment показал трейлер сериала «Железное Сердце»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Железное Сердце», реж. Саманта Бэйли, Анджела Барнс Гомес, Marvel Entertainment
Фото Кадр из сериала «Железное Сердце», реж. Саманта Бэйли, Анджела Барнс Гомес, Marvel Entertainment

Marvel Entertainment опубликовал трейлер мини-сериала «Железное Сердце». Проект расскажет о гениальной изобретательнице Рири Уильямс, которой удалось создать самую совершенную броню со времен Железного Человека.

Кто снялся в сериале «Железное Сердце»

В «Железном Сердце» снялись Доминик Торн, Энтони Рамос, Олден Эренрайк, Мэнни Монтана, Зои Теракс, Харпер Энтони, Таня Кристиансен и Шила Воссо.

Трейлер сериала «Железное Сердце»

Когда выйдет «Железное Сердце»

Премьера сериала «Железное Сердце» пройдет 24 июня.

Расписание выхода эпизодов сериала «Железное Сердце»

1 серия 24 июня
2 серия 24 июня
3 серия 24 июня
4 серия 1 июля
5 серия 8 июля
6 серия 15 июля
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