Marvel Entertainment показал трейлер сериала «Железное Сердце»

Marvel Entertainment опубликовал трейлер мини-сериала «Железное Сердце». Проект расскажет о гениальной изобретательнице Рири Уильямс, которой удалось создать самую совершенную броню со времен Железного Человека.

Кто снялся в сериале «Железное Сердце»

В «Железном Сердце» снялись Доминик Торн, Энтони Рамос, Олден Эренрайк, Мэнни Монтана, Зои Теракс, Харпер Энтони, Таня Кристиансен и Шила Воссо.

Трейлер сериала «Железное Сердце»

Когда выйдет «Железное Сердце»

Премьера сериала «Железное Сердце» пройдет 24 июня.

Расписание выхода эпизодов сериала «Железное Сердце»