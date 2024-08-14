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Медленные лошади 4 сезон: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

14 августа, 23:45

1 мин.

Вышел трейлер 4 сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Медленные лошади»
Фото Кадр из сериала «Медленные лошади»
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Apple TV опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Медленные лошади». Проект рассказывает о работе административного чистилища для отказников «Слау Хаус». Начальник отдела Джексон Лэмб руководит не самыми компетентными агентами, о чем любит напоминать им при любой возможности.

В сериале снялись Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Джек Лауден, Розалинд Элизар, Кристофер Чунг и Эйми-Ффион Эдвардс.

Премьера четвертого сезона «Медленных лошадей» пройдет 4 сентября на Apple TV+.

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