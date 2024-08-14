Вышел трейлер 4 сезона сериала «Медленные лошади» с Гари Олдманом

Apple TV опубликовал трейлер четвертого сезона сериала «Медленные лошади». Проект рассказывает о работе административного чистилища для отказников «Слау Хаус». Начальник отдела Джексон Лэмб руководит не самыми компетентными агентами, о чем любит напоминать им при любой возможности.

В сериале снялись Гари Олдман, Кристин Скотт Томас, Джек Лауден, Розалинд Элизар, Кристофер Чунг и Эйми-Ффион Эдвардс.

Премьера четвертого сезона «Медленных лошадей» пройдет 4 сентября на Apple TV+.