Вышел трейлер мини-сериала «Все совпадения случайны» с Кейт Бланшетт
Премьера сериала «Все совпадения случайны» пройдет 11 октября
Apple TV опубликовал трейлер сериала Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны». По сюжету популярная тележурналистка узнает о существовании романа, в котором описана ее жизнь.
В проекте снялись Кейт Бланшетт, Индира Варма, Лесли Мэнвилл, Саша Барон Коэн, Кевин Клайн, Коди Смит-Макфи, Луис Патридж, Чон Хо-ен и Даниэле Николи.
Премьера «Все совпадения случайны» пройдет 11 октября.
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