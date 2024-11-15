Байопик «Мария» с Анджелиной Джоли выйдет в российский прокат 28 ноября

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28 ноября в российских кинотеатрах выйдет биографическая картина «Мария» режиссера Пабло Ларраина («Джеки»). Сюжет фильма сосредоточен на жизни и творческом пути оперной певицы Марии Каллас.

В этом году «Мария» была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.

Кто снялся в фильме «Мария»

В картине снялись Анджелина Джоли, Коди Смит-Макфи, Альба Рорвахер, Валерия Голино, Пьерфранческо Фавино, Халук Бильгинер, Каспар Филлипсон, Аджелина Пападопулу, Пол Спера и Венсан Макен.