Байопик «Мария» с Анджелиной Джоли выйдет в российский прокат 28 ноября
28 ноября в российских кинотеатрах выйдет биографическая картина «Мария» режиссера Пабло Ларраина («Джеки»). Сюжет фильма сосредоточен на жизни и творческом пути оперной певицы Марии Каллас.
В этом году «Мария» была номинирована на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля.
Кто снялся в фильме «Мария»
В картине снялись Анджелина Джоли, Коди Смит-Макфи, Альба Рорвахер, Валерия Голино, Пьерфранческо Фавино, Халук Бильгинер, Каспар Филлипсон, Аджелина Пападопулу, Пол Спера и Венсан Макен.
Трейлер фильма «Мария»
Последние новости
14 ноя 18:15
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже