Леди Гага присоединилась к касту 2-го сезона сериала «Уэнсдэй»

Читайте нас в

Актриса и певица Леди Гага присоединилась к актерскому составу второго сезона сериала Тима Бертона «Уэнсдэй». Кого именно она сыграет, не уточняется. Как предполагает издание IndieWire, роль Леди Гаги будет эпизодической.

После выхода первого сезона «Уэнсдэй» танец главной героини под песню Леди Гаги Bloody Mary стал вирусным в соцсетях. Зрители стали пытаться его воссоздать, Леди Гага тоже поддержала популярный тренд TikTok, повторив танец Уэнсдэй.

В сериале персонаж Дженны Ортеги танцевал на балу под другую композицию, The Cramps — Goo Goo Muck.

Второй сезон «Уэнсдэй» выйдет в следующем году. Точная дата релиза продолжения проекта пока неизвестна.