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Леонид Слуцкий высоко оценил сериал «Слово пацана»
Фильмы и сериалы

Сегодня, 16:40

1 мин.

Леонид Слуцкий высоко оценил сериал «Слово пацана»

Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-тренер Леонид Слуцкий в эфире «Коммент.Превью» высказал свое мнение о популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Слуцкий заявил: ««Слово пацана» — шедевр». К его мнению присоединись и многие зрители сериала в соцсетях.

«Образ Марата считаю сыгран гениально! Фильм будет полезно посмотреть молодому поколению, чтобы они понимали, как было и как есть сейчас, людей около 40 лет фильм однозначно погрузит в ностальгию и воспоминания», — пишет Алена Ларичева.

Сериал выходит с 9 ноября на платформах Wink и START. Среди актеров — Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Елизавета Базыкина, Анна Пересильд, Сергей Бурунов и другие.

Слово пацана. Кровь на&nbsp;асфальте, Wink, START. Дата выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»: расписание серий
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