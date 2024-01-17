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Лед 3: сюжет, актеры, трейлер, дата выхода, где смотреть
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Сегодня, 14:25

1 мин.

Вышел первый трейлер фильма «Лед 3»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лед 3».
Фото Кадр из фильма «Лед 3»
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НМГ Кинопрокат опубликовал первый полноценный трейлер фильма Юрия Хмельницкого «Лед 3».

По сюжету картины Надя хочет быть, как мама, поэтому тоже выбирает путь фигурного катания. Отец не разделяет ее спортивных амбиций, потому что слишком сильно боится потерять дочь. Кроме того, он не одобряет молодого человека, которого выбрала Надя. Отец изо всех сил стремится разлучить пару, но настоящую любовь не так легко разрушить.

В продолжении истории достижения нелегких жизненных и спортивных побед снялись Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин, Елена Николаева, Александр Власенко, Сергей Беляев и Златия Нечаева.

Премьера финальной части спортивной драмы «Лед 3» состоится 14 февраля в российских кинотеатрах.

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