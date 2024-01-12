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Воздух: дата выхода, сюжет, трейлер, актеры
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Дата выхода масштабной военной драмы «Воздух»

Картина «Воздух» Алексея Германа-младшего выходит в прокат 18 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Воздух».
Фото Кадр из фильма «Воздух»
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18 января состоится премьера масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Картина повествует о событиях Великой Отечественной войны.

По сюжету в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц без боевого опыта. Девушкам предстоит понять, что такое война, и как выживать в мужском мире.

В фильме снялись Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Полина Дудкина, Петр Логачев и Филипп Дьячков.

Фильм «Воздух» выйдет в прокат 18 января.

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