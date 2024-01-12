Дата выхода масштабной военной драмы «Воздух»

18 января состоится премьера масштабной военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух». Картина повествует о событиях Великой Отечественной войны.

По сюжету в смешанный авиационный полк прибывает подразделение летчиц без боевого опыта. Девушкам предстоит понять, что такое война, и как выживать в мужском мире.

В фильме снялись Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Кристина Исайкина-Бергер, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Полина Дудкина, Петр Логачев и Филипп Дьячков.

Фильм «Воздух» выйдет в прокат 18 января.