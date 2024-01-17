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Зорро 2024: дата выхода, где смотреть, сюжет, актеры, трейлер
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Сегодня, 14:45

1 мин.

На Amazon Prime Video выйдет сериал «Зорро» с Мигелем Бернандо

Премьера сериала «Зорро» состоится 19 января
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Зорро».
Фото Кадр из сериала «Зорро»
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19 января на Amazon Prime Video пройдет премьера сериала «Зорро» от режиссера Хавьера Кинтаса, известного по проекту «Бумажный дом».

Сюжет картины разворачивается в 1834 году. Юный Дон Диего де ла Вега вынужден оставить учебу в Испании, чтобы найти убийц отца и отомстить им.

Главную роль в «Зорро» исполнил Мигель Бернардо («Элита»). Также в сериале снялись Рената Нотни, Далия Чукоатль, Эмильяно Зурита, Андрес Алмейда, Родольфо Санчо, Луис Тосар, Франциско Рейс, Феле Мартинес и Пако Тоус.

Премьера сериала «Зорро» в России состоится 26 января.

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