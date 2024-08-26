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Конь БоДжек мультсериал: создатель Рафаэль Боб-Уоксберг об успехе проекта
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

1 мин.

Создатель «Коня БоДжека» рассказал об успехе проекта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Конь БоДжек»
Фото Кадр из сериала «Конь БоДжек»
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В честь десятилетия старта мультсериала «Конь БоДжек» один из создателей шоу Рафаэль Боб-Ваксберг рассказал, в чем, по его мнению, заключается успех анимационного проекта.

«Идея была в том, чтобы сделать шоу веселым, сумасшедшим и нелепым, как мультфильм, но при этом медитативным, мрачным и драматически сложным, как драма с живыми актерами», — вспоминает Ваксберг.

По его мнению, в тот период не было других проектов, в полной мере сочетающих в себе эти элементы.

Кроме того, «Конь БоДжек» в своей уникальной манере поднимал тему ментального здоровья.

«Шоу цинично относится к простым решениям, и это вызывает отклик у многих людей. Дает почувствовать себя замеченными и понятыми без ощущения, что им читают лекции», — считает Ваксберг.

Премьера мультсериала «Конь БоДжек» состоялась 22 августа 2014 года. Проект продержался на Netflix шесть сезонов. Мультсериал рассказывал об антропоморфном коне, бывшей звезде популярного ситкома, который переживает кризис среднего возраста.

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