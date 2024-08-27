Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет в российских кинотеатрах 29 августа

Читайте нас в

29 августа в российский прокат выйдет мультфильм Константина Бронзита («Три богатыря и Наследница престола») «Лунтик. Возвращение домой». По сюжету главный герой принимает решение отправиться на Луну, чтобы найти свою маму.

Роли в анимационном проекте озвучили Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова и Валерий Смекалов.