Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет в российских кинотеатрах 29 августа
29 августа в российский прокат выйдет мультфильм Константина Бронзита («Три богатыря и Наследница престола») «Лунтик. Возвращение домой». По сюжету главный герой принимает решение отправиться на Луну, чтобы найти свою маму.
Роли в анимационном проекте озвучили Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова и Валерий Смекалов.
Трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
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