Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Лунтик Возвращение домой мультфильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 11:30

0 мин.

Мультфильм «Лунтик. Возвращение домой» выйдет в российских кинотеатрах 29 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
Фото Кадр из мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

29 августа в российский прокат выйдет мультфильм Константина Бронзита («Три богатыря и Наследница престола») «Лунтик. Возвращение домой». По сюжету главный герой принимает решение отправиться на Луну, чтобы найти свою маму.

Роли в анимационном проекте озвучили Анна Слынько, Юлия Зоркина, Олег Куликович, Анатолий Петров, Юлия Рудина, Мария Цветкова-Овсянникова и Валерий Смекалов.

Трейлер мультфильма «Лунтик. Возвращение домой»

Лило и&nbsp;Стич, 2024. Disney представил тизер фильма «Лило и Стич»

Мультфильмы
Фильмы
0
Новости холдинга
Арест Павла Дурова стал новым витком гибридной войны. И вот почему
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
В прокуратуре Парижа заявили о предъявлении Дурову обвинений в 12 преступлениях
Спецназ Росгвардии с ФСБ обследовал бункер украинских боевиков на «Азовстали»
Последние новости
26 авг 20:30
Создатель «Коня БоДжека» рассказал об успехе проекта
26 авг 19:30
Драма «Его три дочери» выйдет на Netflix 20 сентября
26 авг 18:00
Wink показал трейлер сериала «Комбинация»
26 авг 17:45
Драма «Холли» выйдет в российский прокат 19 сентября
26 авг 16:45
Вышел трейлер 2 части 4 сезона «Эмили в Париже»