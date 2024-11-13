Вышел трейлер 3-го сезона мультсериала Marvel «Что, если?»
Marvel Entertainment опубликовал трейлер третьего и заключительного сезона мультсериала «Что, если?», который рассказывает альтернативные версии известных событий киновселенной Marvel. Например, второй сезон анимационного проекта, в числе прочих, пытался ответить на вопросы, что если Мстители собрались бы в 1602 году или Небула присоединилась бы к Корпусу Нова?
Трейлер 3-го сезона мультсериала «Что, если?»
Когда выйдет 3-й сезон мультсериала «Что, если?»
Премьера мультсериала Marvel «Что, если?» пройдет 22 декабря на платформе Disney+.
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