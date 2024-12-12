Детективный экшен «Красный шелк» с Милошем Биковичем выйдет 20 февраля
Кинокомпания Nota Bene Film Group, дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и Art Pictures Distribution представили постер детективного экшена «Красный шелк». Режиссером фильма выступил Андрей Волгин, известный по работе над такими проектами, как «Любовь-морковь: Восстание машин», «Сергий против нечисти» и «Балканский рубеж».
Действие проекта разворачивается в 1927 году. По сюжету через Россию Транссибирским экспрессом перевозят секретные документы, которые способны изменить ход истории. Пассажиры поезда — иностранные шпионы и профессиональные убийцы, готовые ради этих бумаг на все.
Кто снялся в фильме «Красный шелк»
В картине снялись Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Чжэн Ханьи, Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Ирина Алферова, Дмитрий Куличков, Хуан Хаонань и Жаргал Бадмацыренов.
Кадры со съемок фильма «Красный шелк»
Когда выйдет фильм «Красный шелк»
Премьера фильма «Красный шелк» пройдет 20 февраля 2025 года.
Где смотреть фильм «Красный шелк»
Картина Андрея Волгина «Красный шелк» будет доступна для просмотра в российских кинотеатрах с 20 февраля 2025 года.