Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Фишер Затмение 2 сезон сериал: дата выхода 6 серии — когда выйдет
Фильмы и сериалы

26 июня, 16:30

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Фишер. Затмение»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фишер», реж. Александр Цой, Wink
Фото Кадр из сериала «Фишер», реж. Александр Цой, Wink

На платформе Wink вышли пять из восьми эпизодов второго сезона «Фишера». Режиссером продолжения проекта, получившего подзаголовок «Затмение», выступил Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).

«Фишер. Затмение» рассказывает о новом деле, которое расследуют Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко).

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Фишер. Затмение»

Шестой эпизод сериала «Фишер. Затмение» выйдет 3 июля.

Фишер, 2 сезон.Стартовал сериал «Фишер. Затмение»: расписание релиза эпизодов

Трейлер сериала «Фишер. Затмение»

Феномен Фишера: как сериал переворачивает представление о&nbsp;детективах?Феномен «Фишера»: как сериал переворачивает представление о детективах

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Сериалы
Новости холдинга
Билет на матч отдают за квартиру в Алма-Ате. Что происходит в Казахстане перед игрой «Реала» с «Кайратом»
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Политолог указал на отсутствие доказательств у ЕС в ситуации с танкером Boracay
Льюис Хэмилтон сообщил о смерти своего бульдога Роско
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Читайте далее
Ким Кардашьян может сыграть в фильме о куклах Bratz
Следующий материал
Ким Кардашьян может сыграть в фильме о куклах Bratz

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:00
Главные новости кино в сентябре 2025: что произошло за месяц
30 сен 21:05
Wink показал трейлер криминальной комедии «Нам покер» с Александрой Бортич
30 сен 19:20
Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»
30 сен 06:00
Снежная королева, Эдит Пиаф и не только: 7 лучших ролей Марион Котийяр
29 сен 20:00
От «Трех идиотов» до «RRR»: 7 индийских фильмов, ставших мировым феноменом