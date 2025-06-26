Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Фишер. Затмение»

На платформе Wink вышли пять из восьми эпизодов второго сезона «Фишера». Режиссером продолжения проекта, получившего подзаголовок «Затмение», выступил Александр Цой («Смычок», «Трудные подростки»).

«Фишер. Затмение» рассказывает о новом деле, которое расследуют Евгений Боков (Иван Янковский) и Валерий Козырев (Александр Яценко).

Шестой эпизод сериала «Фишер. Затмение» выйдет 3 июля.

Трейлер сериала «Фишер. Затмение»