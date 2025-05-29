Стартовал сериал «Фишер. Затмение»: расписание релиза эпизодов

На Wink стартовал второй сезон «Фишера». Продолжение проекта, получившее подзаголовок «Затмение», рассказывает о новом деле, которое предстоит расследовать Евгению Бокову (Иван Янковский) и Валерию Козыреву (Александр Яценко).

Трейлер сериала «Фишер. Затмение»

Расписание выхода эпизодов сериала «Фишер. Затмение»