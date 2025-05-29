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Фишер Затмение сериал 2 сезон: дата выхода серий — расписание
Фильмы и сериалы

29 мая 2025, 21:05

1 мин.

Стартовал сериал «Фишер. Затмение»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Фишер», реж. Александр Цой, Wink
Фото Кадр из сериала «Фишер», реж. Александр Цой, Wink

На Wink стартовал второй сезон «Фишера». Продолжение проекта, получившее подзаголовок «Затмение», рассказывает о новом деле, которое предстоит расследовать Евгению Бокову (Иван Янковский) и Валерию Козыреву (Александр Яценко).

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Трейлер сериала «Фишер. Затмение»

Расписание выхода эпизодов сериала «Фишер. Затмение»

1 серия 29 мая
2 серия 5 июня
3 серия 12 июня
4 серия 19 июня
5 серия 26 июня
6 серия 3 июля
7 серия 10 июля
8 серия 17 июля
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