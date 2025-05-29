Стартовал сериал «Фишер. Затмение»: расписание релиза эпизодов
На Wink стартовал второй сезон «Фишера». Продолжение проекта, получившее подзаголовок «Затмение», рассказывает о новом деле, которое предстоит расследовать Евгению Бокову (Иван Янковский) и Валерию Козыреву (Александр Яценко).
Трейлер сериала «Фишер. Затмение»
Расписание выхода эпизодов сериала «Фишер. Затмение»
|1 серия
|29 мая
|2 серия
|5 июня
|3 серия
|12 июня
|4 серия
|19 июня
|5 серия
|26 июня
|6 серия
|3 июля
|7 серия
|10 июля
|8 серия
|17 июля
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