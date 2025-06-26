Ким Кардашьян может сыграть в фильме о куклах Bratz

Издание Deadline сообщило, что Ким Кардашьян может сыграть злодейку в новом фильме Amazon MGM Studios о куклах Bratz. Звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель также выступает в числе продюсеров проекта.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. На данный момент лишь известно, что речь идет об игровой адаптации, а не анимационном проекте.

Сейчас Ким Кардашьян продюсирует и играет главную роль в комедии Netflix «Пятое колесо», режиссером которой выступает Ева Лонгория. Кроме того, звезда реалити-шоу появится в драматическом сериале Hulu Райана Мерфи «Все справедливо», а также проекте Group Chat, выход которого планируется на этой же платформе.

Ранее Ким Кардашьян сыграла журналистку Шивон Корбин в 12-м сезоне хоррор-сериала «Американская история ужасов», но зрители ее перформанса не оценили.