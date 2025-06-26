Стиль жизни
Смотреть
Новости
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Ким Кардашьян, фильм о куклах Bratz: роль, что известно
Фильмы и сериалы

26 июня, 17:00

1 мин.

Ким Кардашьян может сыграть в фильме о куклах Bratz

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мультфильма «Братц: Магическая сила», Дэвид Макки Фассетт, Mike Young Productions, MGA Entertainment
Фото Кадр из мультфильма «Братц: Магическая сила», Дэвид Макки Фассетт, Mike Young Productions, MGA Entertainment

Издание Deadline сообщило, что Ким Кардашьян может сыграть злодейку в новом фильме Amazon MGM Studios о куклах Bratz. Звезда реалити-шоу, актриса и предприниматель также выступает в числе продюсеров проекта.

Подробности сюжета пока держатся в секрете. На данный момент лишь известно, что речь идет об игровой адаптации, а не анимационном проекте.

Сейчас Ким Кардашьян продюсирует и играет главную роль в комедии Netflix «Пятое колесо», режиссером которой выступает Ева Лонгория. Кроме того, звезда реалити-шоу появится в драматическом сериале Hulu Райана Мерфи «Все справедливо», а также проекте Group Chat, выход которого планируется на этой же платформе.

Ранее Ким Кардашьян сыграла журналистку Шивон Корбин в 12-м сезоне хоррор-сериала «Американская история ужасов», но зрители ее перформанса не оценили.

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Фильмы
Новости холдинга
Дмитриев заявил об ослаблении позиций противников многополярного мира
Орбан рассказал о риске третьей мировой войны в случае ошибки мировых держав
Даниил Медведев: «Почему каждый судья в мире пытается меня запугать?»
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
В США произошел первый за семь лет шатдаун. Что пишут СМИ
Капризов назвал цель после подписания рекордного контракта в НХЛ
Читайте далее
Фэнтези-сериал «Этерна» выйдет 5 июля
Следующий материал
Фэнтези-сериал «Этерна» выйдет 5 июля

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
17:55
Сериал «Задание» с Марком Руффало: расписание релиза эпизодов
17:00
Главные новости кино в сентябре 2025: что произошло за месяц
30 сен 21:05
Wink показал трейлер криминальной комедии «Нам покер» с Александрой Бортич
30 сен 19:20
Вышел финальный трейлер мультфильма «Зверополис 2»
30 сен 06:00
Снежная королева, Эдит Пиаф и не только: 7 лучших ролей Марион Котийяр