Появился трейлер сериала «Чужой: Земля»

FX Networks опубликовала трейлер сериала «Чужой: Земля». События проекта развернутся за два года до всего произошедшего в фильме «Чужой», на Земле в 2120 году.

Шоураннер сериала Ной Хоули рассказывал, что стремился вывести историю агрессивного инопланетного существа на новый уровень: «События проектов про Чужих всегда разворачиваются в тюрьмах, на космических кораблях. И я задумался, а что если приоткрыть дверь и поднять ставки. Что произойдет, если не получится их удержать в закрытом пространстве?»

Трейлер сериала «Чужой: Земля»

Когда выйдет сериал «Чужой: Земля».

Премьера сериала «Чужой: Земля» пройдет 12 августа.