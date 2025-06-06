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Чужой Земля сериал: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

6 июня 2025, 15:30

1 мин.

Появился трейлер сериала «Чужой: Земля»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Чужой: Земля», реж. Дана Гонсалес, Угла Хейксдоуттир, Ной Хоули, 20th Television, FX Productions, Scott Free Productions
Фото Кадр из сериала «Чужой: Земля», реж. Дана Гонсалес, Угла Хейксдоуттир, Ной Хоули, 20th Television, FX Productions, Scott Free Productions

FX Networks опубликовала трейлер сериала «Чужой: Земля». События проекта развернутся за два года до всего произошедшего в фильме «Чужой», на Земле в 2120 году.

Шоураннер сериала Ной Хоули рассказывал, что стремился вывести историю агрессивного инопланетного существа на новый уровень: «События проектов про Чужих всегда разворачиваются в тюрьмах, на космических кораблях. И я задумался, а что если приоткрыть дверь и поднять ставки. Что произойдет, если не получится их удержать в закрытом пространстве?»

Трейлер сериала «Чужой: Земля»

Когда выйдет сериал «Чужой: Земля».

Премьера сериала «Чужой: Земля» пройдет 12 августа.

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