Комедия «Качели» выйдет в российский прокат 26 июня

26 июня в российский прокат выйдет комедия «Качели» от режиссера Павла Тимофеева («Выжившие»).

По сюжету проекта трое парней встречают старого друга Веню, которого не видели восемь лет, и уходят в отрыв. Однако в какой-то момент веселье начинает выходить из-под контроля.

Кто снялся в фильме «Качели»

В комедии снялись Александр Алябьев, Гоша Токаев, Александра Бортич, Александр Карпенко, Риналь Мухаметов, Маруся Фомина, Ольга Лерман, Иван Фоминов, Надежда Игошина и Даша Котрелева.