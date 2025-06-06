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Качели фильм 2025: трейлер и дата выхода — кто снялся
Фильмы и сериалы

6 июня 2025, 17:00

1 мин.

Комедия «Качели» выйдет в российский прокат 26 июня

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Качели», реж. Павел Тимофеев, НМГ Кинопрокат
Фото Кадр из фильма «Качели», реж. Павел Тимофеев, НМГ Кинопрокат

26 июня в российский прокат выйдет комедия «Качели» от режиссера Павла Тимофеева («Выжившие»).

По сюжету проекта трое парней встречают старого друга Веню, которого не видели восемь лет, и уходят в отрыв. Однако в какой-то момент веселье начинает выходить из-под контроля.

Кто снялся в фильме «Качели»

В комедии снялись Александр Алябьев, Гоша Токаев, Александра Бортич, Александр Карпенко, Риналь Мухаметов, Маруся Фомина, Ольга Лерман, Иван Фоминов, Надежда Игошина и Даша Котрелева.

Трейлер фильма «Качели»

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