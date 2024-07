Биография Канье Уэста: история рэпера и его связь с Россией

Американский рэпер — обладатель 24 статуэток «Грэмми».

Канье Уэст (полное имя Канье Омари Уэст)

Дата рождения: 8 июня 1977

Место рождения: Атланта (США)

Рост: 173 см

Детство и юность Канье Уэста

Канье Уэст родился 8 июня 1977 года в Атланте, штат Джорджия (США). Его отец Рэй — один из первых афроамериканских фотожурналистов в Америке. Мать Донда — в прошлом преподаватель английского языка в университете, затем возглавляла факультет филологии в Чикагском университете и имеет профессорское звание. Впоследствии женщина взяла на себя обязанности личного менеджера сына.

Когда Канье было три года, его родители развелись. Вместе с матерью он переехал в Чикаго, где пошел в местную школу и учился довольно хорошо. С 5-летнего возраста мальчик начал писать стихи, через три года увлекся музыкой. Донда подарила ему компьютер Amiga со встроенной программой для создания мелодий. Рэп в его жизни появился в подростковом возрасте, тогда у молодежи набирало популярность хип-хоп-движение.

В юности Уэст жил в Китае. В эту страну Донда отправилась на работу и обучала местных детей английскому языку. Сам юноша быстро овладел китайским, так как в его школе не было специальной программы для детей-иностранцев.

Когда пришла пора поступать в высшее учебное заведение, Уэст надеялся получить грант на обучение в Американской академии искусств, однако ему присудили стипендию на факультет изобразительных искусств, а не на музыкальный. Парень решил перевестись в Чикагский университет, где он изучал английскую литературу. В возрасте 20 лет бросил учебное заведение, чтобы начать музыкальную карьеру.

Канье Уэст. Фото Global Look Press

Музыкальная карьера Канье Уэста

Будучи студентом Уэст начал писать музыку для других артистов. В их число входили Бейонсе, Алиша Киз, Jay-Z, Джанет Джексон, Пол Уолл. Молодой человек мечтал сам записывать свои композиции, но студии ему постоянно отказывали. Его образ не соответствовал творчеству: исполнитель — из интеллигентной среды, а рэп — для уличных парней.

В 2002 году музыкант попал в аварию. Он несколько месяцев пролежал в больнице. Чтобы скрасить будни в палате, артист писал песни. Одной из них стала Through the Wire («Через проволоку»), которая вошла в дебютный альбом The College Dropout («Отчисление из колледжа»). Пластинка взорвала многие чарты, хитами также стали треки Slow Jamz («Медляки») и Jesus Walks («Иисус шагает»). В один миг Канье оказался настоящей звездой, пластинка разошлась тиражом 2,6 миллиона копий.

Второй диск под названием Late Registration («Поздняя регистрация») принесла молодому артисту сразу три премии «Грэмми». Критики и СМИ сразу же назвали его самым успешным рэпером мира. До сих пор эта пластинка считается самой успешной в его музыкальной карьере.

В 2011 году рэпер записал совместный альбом с Jay-Z — Watch the Throne («Наблюдайте за троном»). Главным хитом сборника стала композиция под названием Niggas in Paris («Темнокожие в Париже»). На одном из концертов рэперы на бис исполнили ее 11 раз подряд.

Через два года Канье Уэст презентовал сольный альбом Yeezus, над ним работало 25 продюсеров. В 2019-м обладатель «Грэмми» записал дуэт с Lil Pump на песню I Love It («Я люблю это»), которая стала мировым хитом.

В 2021-м рэпер записал Donda («Донда») — трек, посвященный своей матери, которая умерла в 2007 году из-за остановки сердца в результате ряда пластических операций (липосакция и уменьшение груди). В композиции используется голос женщины. Песня стала заглавной в юбилейном одноименном альбоме исполнителя. В это же время он решил взять творческий псевдоним Йе.

За всю свою карьеру американский музыкант завоевал 24 премии «Грэмми». Рэпер — рекордсмен среди хип-хоп-исполнителей.

Канье Уэст и его бывшая жена Ким Кардашьян. Фото Global Look Press

Личная жизнь Канье Уэста

Канье Уэст всегда был окружен самыми красивыми женщинами. С 2002 года музыкант состоял в отношениях с дизайнером Алексис Файфер. Влюбленные даже успели обручиться, однако до свадьбы дело не дошло. В 2008-м они расстались. Затем рэпер два года встречался с американской моделью Эмбер Роуз.

В 2012 году музыкант закрутил роман со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян. Через год в честь 33-летия модели Канье сделал предложение в присутствии ее семейства. В 2014-м влюбленные сыграли свадьбу в Италии. В семье родилось четверо детей — дочь Норт (родилась в 2013 году), сын Сэйнт (2015), дочь Чикаго (2018, появилась на свет с помощью суррогатного материнства) и сын Салм (2019). В 2021 году Канье и Ким развелись. Одной из причин стало психологическое состояние супруга, виной тому — пристрастие к болеутоляющим таблеткам.

После расставания Йе с матерью его детей СМИ писали о романе рэпера с российской моделью Ириной Шейк. Папарацци застали их во время празднования дня рождения музыканта. Однако оба никак не комментировали появившиеся новости. Спустя несколько месяцев близкое окружение заговорило об их расставании.

В 2022 году Йе встречался с актрисой Джулией Фокс, их отношения продлились несколько месяцев. Ему также приписывали романы с моделями Чейни Джонс, Джулиане Налу. Неожиданно для всех в 2023 году Уэст женился на дизайнере Бьянке Цензори.

Канье Уэст. Фото Global Look Press

Канье Уэст и Россия

В декабре 2023 года главным дизайнером бренда Yeezy, который принадлежит известному музыканту, стал россиянин Гоша Рубчинский. Он в том числе разработал для американца линию одежды с оскорбительными выражениями на русском и английском языках о бренде Adidas. Немецкая компания ранее разорвала с исполнителем сотрудничество из-за его резких заявлений на национальной почве. С именем Канье было связано немало скандалов с подобными выпадами в соцсетях и не только.

В рамках еще одной pr-акции на странице рэпера в Instagram * (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилось фото российского актера Ярослава Могильникова, известного по роли Ералаша в сериале «Слово пацана: кровь на асфальте». Молодой талант позировал в лонгсливе с надписью Vultures. Позже стало известно, что это название нового альбома артиста.

В конце июня 2024 года Канье Уэст посетил Москву, чтобы отметить 40-летие своего сотрудника Гоши Рубчинского. Американец поселился в отеле Four Seasons на Манежной площади. Новость об этом быстро разошлась в СМИ, из-за чего рядом со зданием собралась большая толпа фанатов и проходящих мимо зевак. На фоне этого около отеля пришлось дежурить наряду полиции и сотрудникам ОМОНа. По данным Baza, концерт запланирован на 6 сентября. Однако состоится ли он на самом деле пока точно неизвестно. Рэпер не делал никаких официальных заявлений по этому поводу.

10 лучших альбомов Канье Уэста по версии «Яндекс.Музыка»

VULTURES 1 (2024)

Graduation (2007)

Watch The Throne (2011)

Dondа (2021)

JESUS IS KING (2019)

The Life Of Pablo (2016)

My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010)

Yeezus (2013)

808s & Heartbreak (2008)

The College Dropout (2004)

Социальные сети

