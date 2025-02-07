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Жена Джастина Тимберлейка сделала заявление на фоне слухов об их разводе
Жизнь и общество

7 февраля 2025, 13:35

1 мин.

Жена Джастина Тимберлейка сделала заявление на фоне слухов об их разводе

Мария Задорожная
Автор
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил
Фото Rodin Eckenroth, Getty Images

Актриса Джессика Бил и по совместительству жена Джастина Тимберлейка трогательно поздравила супруга с 44-летием. Она опубликовала пост в социальных сетях.

Актриса рассказала о важности их совместного жизненного пути, длящегося уже 13 лет. Даже несмотря на возникающие сложности в отношениях, она выразила глубокую признательность Джастину.

«Еще один год, чтобы оставить воспоминания, которые я храню свято в своем сердце. Еще один год радости и вызовов быть родителями вместе с тобой. Еще один год вместе, чтобы творить и больше узнавать об этом мире», — написала Джессика.

Напомним, что после громких скандалов: резонансные откровения Бритни Спирс, вождения в нетрезвом виде, появились слухи, что брак Тимберлейка и Бил на грани распада.

Джастин Тимберлейк.История Джастина Тимберлейка: от «Грэмми» и «Оскара» до баскетбольного клуба «Мемфис»

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