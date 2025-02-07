Жена Джастина Тимберлейка сделала заявление на фоне слухов об их разводе

Актриса Джессика Бил и по совместительству жена Джастина Тимберлейка трогательно поздравила супруга с 44-летием. Она опубликовала пост в социальных сетях.

Актриса рассказала о важности их совместного жизненного пути, длящегося уже 13 лет. Даже несмотря на возникающие сложности в отношениях, она выразила глубокую признательность Джастину.



«Еще один год, чтобы оставить воспоминания, которые я храню свято в своем сердце. Еще один год радости и вызовов быть родителями вместе с тобой. Еще один год вместе, чтобы творить и больше узнавать об этом мире», — написала Джессика.

Напомним, что после громких скандалов: резонансные откровения Бритни Спирс, вождения в нетрезвом виде, появились слухи, что брак Тимберлейка и Бил на грани распада.