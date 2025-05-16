Зарубежные СМИ: Джастин Бибер не входит в число жертв Пи Дидди

В США начались судебные заседания по делу рэпера Пи Дидди (настоящее имя — Шон Комбс). Его арестовали по обвинению в рэкете и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

В сети давно распространилась информация, что одной из жертв продюсера мог стать Джастин Бибер. Еще будучи подростком, он познакомился с Дидди и долгое время близко дружил с ним.

Певец долгое время хранил молчание на фоне подобных слухов. Но с началом судебных слушаний решил прокомментировать ситуацию. Представитель артиста в беседе с порталом TMZ заявил, что Джастин Бибер не входит в число жертв Пи Дидди.

«Хотя Джастин не входит в число жертв Шона Комбса, есть люди, которые действительно пострадали от него. Переключение внимания с этой реальности отвлекает от правосудия, которого эти жертвы по праву заслуживают», — сказал представитель Бибера.