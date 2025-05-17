Стилист рассказала, какой образ выбрать выпускницам в 2025 году

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Москвой 24» рассказала, как создать трендовый и стильный образ на выпускной в 2025 году.

По ее словам, при выборе платья на выпускной в 2025 году школьницам стоит ориентироваться на более нежные и естественные образы. Чрезмерно вычурных платьев с длинными шлейфами и ультрапышными юбками лучше избегать. Ведь в тренде сейчас молодость и свежесть.

«К примеру, можно сделать выбор в пользу платьев из шифона. Они хорошо подчеркнут нежность и юность. А чтобы выделиться, я рекомендую поиграть с оттенками: например, подобрать наряд в цвете металлик с отливом в золото — это свежий тренд», — отметила эксперт.

Чтобы выделиться среди других, Скороходова посоветовала поэкспериментировать с цветом: наряд в металлических оттенках, например, с золотистым отливом, будет особенно актуален в этом сезоне.

Кроме того, стилист предложила рассмотреть возможность создания многослойного образа, сочетая драпированный корсет с шелковой юбкой. Что касается аксессуаров, лучше выбрать один выразительный элемент, например, крупное колье, кольцо или серьги, это станет отличным акцентом в образе.