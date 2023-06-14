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Сегодня, 12:15

Визажист поделилась секретом матовой кожи даже в жару

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Девушка наносит макияж.
Фото Freepik/gpointstudio

Визажист Мария Крючина рассказала «СЭ», как сохранить кожу матовой даже в жару. «Для обладателей склонной к жирности кожи и любителей матового финиша отлично подойдет минеральная пудра для матирования Т-зоны. Она абсорбирует излишки себума и не создает эффекта слоеного пирога на лице», — пояснила специалист.

В течение дня для сохранения эффекта Мария Крючина посоветовала использовать матирующие салфетки. Об остальных секретах быстрого летнего макияжа на каждый день читайте в полной версии материала в «СЭ».

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Мода
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