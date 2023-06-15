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Сегодня, 07:30

Модный эксперт объяснила, как летом на работе выглядеть стильно

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Бизнес-леди.
Фото Freepik/garetsvisual

Персональный стилист Анна Тарасова рассказала «СЭ», как летом выглядеть стильно на работе. «Дресс-код в деловой одежде представляет собой свод правил и требований к внешнему виду своих сотрудников. Они призваны уменьшить проявления индивидуальности, соблюдать фирменный стиль компании и обеспечить продуктивную деятельность. Дресс-коды могут сильно отличаться в зависимости от типа организаций», — пояснила специалист. По ее словам, прежде, чем разнообразить летний дресс-код, следует обратить внимание на его классический офисный вариант — костюмы. «Если нет жестких правил — стоит поиграть с цветом и добавить яркие оттенки в гардероб. Брючные костюмы могут быть не только серыми или синими», — подчеркнула стилист.

Среди вариантов летнего дресс-кода Анна Тарасова предложила обратить внимание на очень тонкий костюм из шерсти для прохладного лета, модели с шортами или юбкой средней длины прямого кроя (можно сочетать с различными топами) и минималистичные платья. «Не выбирайте модели, которые мешают движению и очень сильно ограничивают движения. Одежда должна быть удобной. В отношении обуви, если установлен строгий дресс-код, выберите лоферы или лодочки. Если правила не слишком жесткие, то традиционные босоножки можно заменить на кеды или кроссовки», — резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, как не выгореть на работе в летний период.

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