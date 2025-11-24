Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

В возрасте 85 лет умер музыкант группы ABBA Ян Клинг. Об этом сообщило издание Aftonbladet со ссылкой на его сына Матиаса.

«Он был скрытой жемчужиной, участвовал во многих проектах и всегда был увлечен музыкой. Будучи подростком, он запомнил наизусть все соло Чарли Паркера. У него был исключительный талант», — отметил Матиас.

Известно, что Ян играл на саксофоне, флейте, кларнете в известной группе. Он принимал участие в работе над альбомами Super Trouper и The Visitors. Кроме того, музыкант записал флейтовое вступление к популярной песне ABBA Fernando.