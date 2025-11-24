Умер звезда «Зиты и Гиты» — Дхармендра

В Мумбаи на 90-м году жизни умер легендарный актер Болливуда — Дхармендра (настоящее имя — Дхарам Сингх Деол). Об этом сообщает PTI со ссылкой на его семью. Смерть наступила в результате непродолжительной болезни.

Дхармендра за 60 лет карьеры сыграл в 300 фильмах и считался «самым романтичным и загадочным героем» Болливуда. Российский зритель знаком с Дхармендра по знаковым индийским картинам: «Зита и Гита», «Любимый Раджа», «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». Последний фильм, в котором успел сняться Дхармендра, должен выйти в декабре 2025 года.