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Умер актер из Зиты и Гиты — Дхармендра
Жизнь и общество

24 ноября 2025, 18:50

1 мин.

Умер звезда «Зиты и Гиты» — Дхармендра

Мария Задорожная
Автор
Дхармендра
Фото Личный аккаунт Дхармендры, соцсети

В Мумбаи на 90-м году жизни умер легендарный актер Болливуда — Дхармендра (настоящее имя — Дхарам Сингх Деол). Об этом сообщает PTI со ссылкой на его семью. Смерть наступила в результате непродолжительной болезни.

Дхармендра за 60 лет карьеры сыграл в 300 фильмах и считался «самым романтичным и загадочным героем» Болливуда. Российский зритель знаком с Дхармендра по знаковым индийским картинам: «Зита и Гита», «Любимый Раджа», «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». Последний фильм, в котором успел сняться Дхармендра, должен выйти в декабре 2025 года.

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