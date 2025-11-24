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Умер звезда фильмов о Франкенштейне и Дракуле Удо Кир
Фильмы и сериалы

24 ноября 2025, 13:55

1 мин.

Умер звезда фильмов о Франкенштейне и Дракуле Удо Кир

Мария Задорожная
Автор
Удо Кир
Фото Getty Images

Немецкий актер Удо Кир ушел из жизни в возрасте 81 года. Об этом сообщает Variety. Причины смерти не раскрываются.

Удо Кир (Удо Кирспе) родился 14 октября 1944 года в Кельне. За карьеру он сыграл более чем в 200 фильмах, но большую известность ему принесли ранние работы, созданные совместно с Энди Уорхолом. Он исполнил главные роли в фильмах Пола Моррисси, спродюсированных Уорхолом: «Тело для Франкенштейна» (1973) и «Кровь для Дракулы» (1974).

Быстрый успех после этих картин открыл ему дорогу в европейское кино. Кир появился в «Супруге начальника станции», «Третьем поколении» и «Лили Марлен».

В 1991 году Удо сыграл в фильме «Мой личный штат Айдахо», что привлекло к нему внимание американской публики. С конца 1980-х Кир снялся в таких проектах, как «Эпидемия», «Европа», в нескольких эпизодах сериала «Королевство», а позднее — в «Рассекая волны», «Танцующей в темноте», «Догвилле», «Меланхолии» и «Нимфоманке. Часть II».

В 1990-е годы актер также появился в крупных голливудских картинах, включая «Эйс Вентура: Розыск домашних животных», «Армагеддон» и «Блэйд».

Одной из последних заметных работ стала эпизодическая роль в фильме «Секретный агент».

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