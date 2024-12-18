Уилл Смит заявил, что не имеет никакого отношения к делам Пи Дидди

Актер Уилл Смит вышел на сцену The Observatory North Park в Сан-Диего и обратился к зрителям. Он затронул тему слухов и постов в социальных сетях, где его обвиняют в связи со скандальным рэпером и продюсером Шоном Комбсом, известным как Пи Дидди. Пользователи уверены, что актер причастен к грязным преступлениям музыканта.

Однако Уилл попросил прекратить распространять ложную информацию в сети. По его словам, в интернете появилось множество мемов и версий о его связи с Пи Дидди, которые далеки от реальности.

«Мне нет никакого дела до Паффи, так что вы все можете прекратить все эти мемы», — сказал актер со сцены, передает TMZ.

Очевидно, что Дидди и Смит знали друг друга, ведь в сети есть разные фото, где они вместе. Но Уилл заявил, что фото — это единственное, что связывает его с рэпером, ведь они известные личности, которые могут пересекаться по работе. Участия в скандальных вечеринках Комба актер не принимал.