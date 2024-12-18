Актер Александр Петров впервые станет отцом

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Актер Александр Петров и его жена Виктория Антонова впервые станут родителями. Возлюбленные поделились радостной новостью в социальных сетях.

Артист опубликовал нежную фотографию, где обнимает супругу. Девушка позирует с округлившимся животиком. Виктория тоже опубликовала снимок в своем блоге и подписала его: «Ждем тебя!»

Напомним, что Александр и Виктория поженились в ноябре 2023 года.