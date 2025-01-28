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Супербоул 2025: кто выступит — хедлайнер
Жизнь и общество

Сегодня, 17:05

1 мин.

Кто выступит на «Супербоуле-2025»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кендрик Ламар
Фото Timothy Norris, Getty Images
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На «Супербоуле-2025» выступит рэпер Кендрик Ламар. На счету артиста — шесть студийных альбомов, последний из которых, GNX, вышел в 2024 году. Пластинка получила положительные отзывы и дебютировала на первом месте в хит-парадах нескольких стран.

В разное время на «Супербоуле» выступали такие артисты, как Шакира, Дженнифер Лопес, The Weeknd, Рианна и Ашер.

К слову, Кендрик Ламар выступал на «Супербоуле» и ранее, в 2022 году. Музыкант появился на одной сцене с Dr. Dre, Снуп Доггом, Эминемом и Мэри Джей Блайдж.

Фото Kevin C. Cox, Getty Images

Когда пройдет «Супербоул-2025»

«Супербоул-2025» состоится 10 февраля в 2:30 по московскому времени.

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