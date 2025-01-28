Когда и где смотреть «Супербоул-2025»

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9 февраля в Новом Орлеане на арене «Цезарь Супердоум» пройдет «Супербоул-2025». В главном матче сезона сойдутся «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглс». Хедлайнером мероприятия станет рэпер Кендрик Ламар.

Когда смотреть «Супербоул-2025» по московскому времени

«Супербоул-2025» состоится 10 февраля в 2:30 по московскому времени.

Где смотреть «Супербоул-2025»

Официальной трансляции «Супербоула-2025» в России не планируется, однако прямую трансляцию решающего матча сезона НФЛ можно будет посмотреть в соцсетях.