Стилист Рогов посоветовал носить осенью бабушкины салфетки

Стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале рассказал о необычном осеннем тренде 2024 года.



Так, в этом сезоне эксперт призвал украшать образы бабушкиными вязаными салфетками, которые раньше использовались для декора стола. В качестве примера эксперт опубликовал фотографии моделей, которые накинули салфетки на плечи поверх пиджаков, кардиганов и плащей.



«Это настоящий nostalgia core. Украшайте ими жакеты, аксессуары или свой дом!» — посоветовал Рогов.

Кроме того, стилист немного рассказал о будущих трендах на сезон весна/лето 2025. По его словам, актуальной будет бахрома.

«Нью-йоркская неделя моды в самом разгаре, но уже можно отследить будущие тренды сезона весна/лето 2025. Одним из них наверняка станет бахрома: из рафии, из трикотажа, из кожи, широкая или максимально тонкая», — написал эксперт.