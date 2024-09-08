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Дизайнер назвала цвета в одежде для первого свидания
Жизнь и общество

Сегодня, 19:05

1 мин.

Дизайнер назвала цвета в одежде для первого свидания

Мария Задорожная
Автор
Пара на первом свидании
Фото LumiNola/istockphoto.com
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Дизайнер Евгения Вершинина в беседе «АиФ» рассказала, наряды какого цвета идеально подойдут для первого свидания.


Так, эксперт посоветовала для первой встречи с избранником выбирать одежду в красном или черном цвете. От образов в оранжевых и коричневых оттенках лучше отказаться, так как данные цвета, по словам специалиста, не ассоциируются с уверенностью, интеллектом и сексуальностью.


«Хотя аксессуары коричневого цвета (например, пара изящных кожаных оксфордов или любимая сумочка) — это вполне нормально, но слишком много коричневого может создать впечатление скуки и чрезмерной серьезности», — уточнила Вершинина.


Кроме того, дизайнер посоветовала выбирать исключительно удобные вещи, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно и уверенно.

«Вместо того, чтобы думать, что туфли натирают или рубашка задралась, вы сможете сосредоточиться на создании более глубокой связи с человеком», — объяснила эксперт.

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