Стилист рассказала, с чем носить футболку поло

Персональный стилист Елена Петрова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, с чем носить футболку поло. По ее словам, это та самая вещь, которой многие избегают и не знают с чем носить и сочетать. У кого-то она ассоциируется с чем-то скучным, кого-то ввергает в шок от воспоминаний: это же школьная форма, с чем ее можно сочетать? Но на самом деле поло — это тихая модная сила. Правильно стилизованная, она может стать базой для десятков образов — от «по делам» до «на свидание».

«Поло + брюки со стрелками — это классика жанра. Подчеркнутая строгость брюк и мягкость поло дают сбалансированный образ. Лаконичные брюки, кожаный ремень, базовые лоферы и образ готов. Такой лук легко адаптируется: от переговоров до галереи», — отметила эксперт.

Также можно сочетать поло и широкие джинсы. Лучше всего работают модели в стиле 90-х: плотный деним, высокая посадка, легкая небрежность. Поло можно заправить или оставить навыпуск, если оно укороченное. Добавить сандалии, сумку-мешок и уверенную походку.

Еще одно сочетание — поло + миди-юбка. Очень женственный и летний образ. Юбка может быть струящейся или трикотажной, обувь — балетки, сандалии или даже мюли. Чтобы создать настроение французского кино, можно добавить очки или тонкий шарф на шею.

«Поло + шорты — летняя альтернатива брюкам, особенно если шорты — костюмные. Добавьте кеды или сандалии на низком ходу, соломенную сумку — и вот уже образ «отдыхаю, но стильно» готов», — сказала стилист.

Кроме того, прекрасно выглядят вместе поло и жакет или тренч. Потрясающе смотрится в многослойности: под тренч, кожаную куртку или удлиненный жакет. А если добавить галстук или крупные серьги, получится образ с характером.

Несколько советов по выбору поло от стилиста:

Цвет: белое, темно-синее или черное — беспроигрышная база. Яркие и пастельные — для тех, кто хочет выделиться.

Материал: хлопок — на каждый день, плотный трикотаж — на выход, с фактурой — для тех, кто не любит скучную гладкость.

Фасон: приталенное смотрится классически, oversize — дает больше свободы для стилизации.

«Если вы боитесь, что поло будет вас старить, выбирайте современные сочетания, избегайте устаревших деталей (странные логотипы, слишком обтягивающий крой, тонкая ткань). Начните с простого: поло + джинсы + удобные сандалии. А дальше — экспериментируйте. Добавляйте юбки, шорты, тренчи, украшения», — подытожила специалист.