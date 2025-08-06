Названа официальная причина смерти Оззи Осборна

Британский рок-музыкант Оззи Осборн скончался от острого инфаркта миокарда и внезапной остановки сердца. Об этом сообщает издание Variety, ссылаясь на официальное свидетельство о его смерти.

Среди сопутствующих причин указаны ишемическая болезнь сердца и болезнь Паркинсона с вегетативной дисфункцией. Врачи диагностировали болезнь Паркинсона у Осборна еще в 2019 году.

Оззи ушел из жизни 22 июля в возрасте 76 лет, всего через несколько недель после прощального концерта в Бирмингеме, прошедшего всего в 500 м от его родного дома. Из-за ухудшения здоровья ему было сложно передвигаться, и весь концерт он провел в большом черном кресле. В честь его последнего выступления группа Black Sabbath воссоединилась в оригинальном составе, а на фестивале выступили звезды мировой рок-сцены, включая Metallica, Slayer, Alice in Chains и других.