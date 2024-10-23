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Стилист объяснила, почему важно найти свой стиль в одежде
Жизнь и общество

Сегодня, 17:15

1 мин.

Стилист объяснила, почему важно найти свой стиль в одежде

Мария Задорожная
Автор
Стильная девушка на прогулке
Фото EXTREME-PHOTOGRAPHER, iStock
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Стилист и визажист Юлия Никифорова в беседе с «СЭ» рассказала, почему важно иметь собственный стиль и как чувство вкуса влияет на человека.

По ее словам, стиль — это проявление индивидуальности. Если человек систематически надевает то, что не соответствует его внутреннему чувству прекрасного, он может создать у окружающих ложное представление о своих вкусах, характере и увлечениях. Кроме того, отсутствие собственного стиля способно негативно повлиять на самочувствие и настроение.

«Это самоощущение в пространстве, проявление личности и настроения через облик. В понятие «стиль» входит не только сама одежда, но и аксессуары (украшения, сумки), сочетание цветов в гардеробе и еще много тонкостей», — отметила специалист.

Также Никифорова добавила, что плохого в следовании популярным трендам нет, главное — сохранить индивидуальность.

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