Стилист объяснила, почему важно найти свой стиль в одежде

Стилист и визажист Юлия Никифорова в беседе с «СЭ» рассказала, почему важно иметь собственный стиль и как чувство вкуса влияет на человека.

По ее словам, стиль — это проявление индивидуальности. Если человек систематически надевает то, что не соответствует его внутреннему чувству прекрасного, он может создать у окружающих ложное представление о своих вкусах, характере и увлечениях. Кроме того, отсутствие собственного стиля способно негативно повлиять на самочувствие и настроение.

«Это самоощущение в пространстве, проявление личности и настроения через облик. В понятие «стиль» входит не только сама одежда, но и аксессуары (украшения, сумки), сочетание цветов в гардеробе и еще много тонкостей», — отметила специалист.



Также Никифорова добавила, что плохого в следовании популярным трендам нет, главное — сохранить индивидуальность.