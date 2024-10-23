Максим Фадеев заявил, что он не причастен к задержанию Глюкозы в Шереметьево

22 октября Наталью Чистякову-Ионову, наиболее известную как певица Глюкоза, задержали в московском аэропорту Шереметьево. Сообщается, что она вышла из самолета в невменяемом состоянии и на пути к выходу ее остановил сотрудник полиции. При этом российские СМИ распространили информацию, что певица находилась в состоянии наркотического опьянения. В итоге Ионову привлекли к административной ответственности и назначили штраф.

Вечером того же дня Наталья опубликовала в своих социальных сетях видео, где заявила, что не находилась под воздействием запрещенных веществ. По ее словам, против нее организовал кампанию «один влиятельный» человек», именно он подал на артистку заявление, из-за которого ее и заподозрили в употреблении наркотиков.

В сети сразу же распространились версии, что этим влиятельным человеком является бывший продюсер Глюкозы — Максим Фадеев. Однако композитор поспешил опровергнуть домыслы общественности. В своем блоге в Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал пост, где сообщил, что не имеет никакого отношения к ситуации с Ионовой. Фадеев добавил, что доказательств его причастности нет и он ждет публичных извинений от артистки.