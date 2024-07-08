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Vogue назвал самые трендовые босоножки лета 2024 года
Жизнь и общество

Сегодня, 19:45

1 мин.

Vogue назвал самые трендовые босоножки лета 2024 года

Мария Маковей
Автор
Женщина примеряет обувь
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Французский Vogue назвал телесные босоножки главным трендом лета 2024 года. Обувь нейтральных оттенков, например светло-бежевого и пудрово-розового, стала популярна благодаря минималистичному дизайну и тренду на стиль «тихая роскошь».

Как отмечает издание, нюдовые босоножки подчеркивают загар, а также визуально удлиняют ноги, что создает гармонию в образе. Кроме того, такая обувь универсальна, подходит для прогулок по пляжу в бикини и для вечерних выходов в ресторан в коротких платьях.

«Их можно носить как днем, так и вечером, в офисе или на вечерних встречах, что делает эту обувь незаменимой в любом гардеробе», — отмечает Vogue.

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