Vogue назвал самые трендовые босоножки лета 2024 года
Французский Vogue назвал телесные босоножки главным трендом лета 2024 года. Обувь нейтральных оттенков, например светло-бежевого и пудрово-розового, стала популярна благодаря минималистичному дизайну и тренду на стиль «тихая роскошь».
Как отмечает издание, нюдовые босоножки подчеркивают загар, а также визуально удлиняют ноги, что создает гармонию в образе. Кроме того, такая обувь универсальна, подходит для прогулок по пляжу в бикини и для вечерних выходов в ресторан в коротких платьях.
«Их можно носить как днем, так и вечером, в офисе или на вечерних встречах, что делает эту обувь незаменимой в любом гардеробе», — отмечает Vogue.
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28 июн 17:10
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