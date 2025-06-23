СМИ: Юрия Антонова госпитализировали в больницу

Народный артист России, певец и композитор Юрий Антонов попал в московскую больницу из-за «сердечного заболевания». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

80-летнего музыканта госпитализировали в клинику после осмотра кардиолога. К нему артист обратился с жалобами на боли в груди. Сейчас состояние народного артиста стабилизировалось, он продолжает лечение амбулаторно.

Юрий Антонов известен, как автор множества популярных песен, таких как «Аэропорт», «Мечта», «Крыша дома твоего», «Нет тебя прекрасней», «Поверь в мечту» и др.