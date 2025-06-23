Стиль жизни
Кэти Перри и Орландо Блум: последние новости об отношениях
Жизнь и общество

23 июня, 16:45

1 мин.

Кэти Перри и Орландо Блум пытаются спасти отношения

Мария Задорожная
Автор
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото Noam Galai, MTV, Getty Images

Певица Кэти Перри хочет сохранить отношения со своим молодым человеком, актером Орландо Блумом. Об этом сообщает издание The Sun.

Инсайдер из окружения пары рассказал, что артистка собирается вернуться в Монтесито, чтобы провести День независимости Америки вместе с парнем и его семьей. По словам собеседника издания, пока звезды не приняли окончательного решения о расставании. Возможно, они смогут спасти свой союз.

«Все гораздо сложнее. Они были в разлуке дольше, чем когда-либо с тех пор, как были вместе. Но между ними по-прежнему огромная любовь, и есть надежда, что они смогут пережить этот трудный период. Любой человек, находящийся в длительных отношениях, сталкивается с трудностями, и часто, когда кажется, что все уже позади, пары воссоединяются и все налаживается», — сказал источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кэти Перри и Орландо Блум решили расстаться после 6 лет отношений. Утверждалось, что о своем решении пара заявит после окончания тура певицы, который продлится до 7 декабря.

Кэти Перри спровоцировала слухи о расставании с Орландо Блумом
