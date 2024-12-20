Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Режиссер Кристофер Нолан получил титул рыцаря
Жизнь и общество

Сегодня, 14:05

1 мин.

Карл III посвятил в рыцари режиссера «Оппенгеймера» Кристофера Нолана

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кристофер Нолан
Фото Официальный аккаунт The Royal Family, соцсети
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Издание The Independent сообщило, что режиссера Кристофера Нолана посвятили в рыцари. Постановщик получил титул от короля Великобритании Карла III. Церемония награждения проходила в Букингемском дворце.

Кристофер Нолан удостоился рыцарского титула, а его супруга, продюсер Эмма Томас, получила титул леди.

Режиссер рассказал, что королю Карлу III понравился фильм «Оппенгеймер».

«Было очень приятно слышать, что король Великобритании знает о нашем фильме. И да, он надеялся, что я восприму это как стимул к дальнейшему развитию», — отметил Кристофер Нолан.

Оппенгеймер. «Оппенгеймер» с Киллианом Мерфи уже на экранах. Каким вышел фильм?

В этом году картина «Оппенгеймер» получила тринадцать номинаций на премию «Оскар» и одержала победу в семи из них. Байопик о создателе атомной бомбы наградили золотыми статуэтками киноакадемии за лучший фильм, работу оператора, монтаж и саундтрек.

Кристофер Нолан
Фото Michael Baker, AdMedia, Global Look Press

Кроме того, Кристофер Нолан одержал победу в номинации «Лучший режиссер», а Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший получили «Оскары» за роли Роберта Оппенгеймера и Льюиса Штраусса.

Интерстеллар: интересные факты о&nbsp;фильме Кристофера Нолана. «Интерстеллару» Кристофера Нолана — 10 лет: интересные факты о фильме

Фильмы
Новости холдинга
Татьяна Тарасова назвала придурками фигуристов Мухортову и Евгеньева
Трамп потребовал от ЕС увеличить закупки энергоресурсов США
Стало известно о задержании гендиректора Корпорации развития Курской области
Запоздалая помощь США Украине и расплывчатые обещания Европы. Что пишут СМИ
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Теннисиста Якуба Меньшика проверили на допинг прямо во время матча
Читайте далее
Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив
Следующий материал
Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
15:35
Раскрыта сумма гонорара Насти Ивлеевой за корпоратив
13:35
Принц Гарри и Меган Маркл разъехались
19 дек 13:10
34-летняя российская модель Светлана Савицкая погибла в Париже
18 дек 16:00
Актер Александр Петров впервые станет отцом
18 дек 14:25
Уилл Смит заявил, что не имеет никакого отношения к делам Пи Дидди